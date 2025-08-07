بالصور.. تعرف على معلومات هامة عن مدرب الهلال السوداني الجديد.. مسيرة متقلبة وامرأة مثيرة للجدل وفيروس أنهى مسيرته كلاعب.. خسر نهائي أبطال آسيا مع الهلال السعودي والترجي التونسي آخر محطاته التدريبية

اقترب فريق الهلال السوداني, من التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب ليتولي الإشراف على الفريق خلفاً للكنغولي فلوران, الذي رحل عن الفريق بعد نهاية عقده.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وصل الروماني ريجيكامب, أمس الأربعاء إلى مدينة بورتسودان, وسط استقبالات حاشدة من جماهير الأزرق.

ووفقاً لمعلومات تحصل عليها محرر موقع النيلين, فإن لورينت ريجيكامب اضطر لإنهاء مسيرته كلاعب في عام 2008 مع فريق كايزر سلاوترن الألماني، بعد أن تعرض لعدوى فيروسية في معدته.

وبسبب مشاكله الصحية، قرر إنهاء مسيرته الكروية التي تألق فيها بشكل خاص مع فريقي ستيوا بوخارست الروماني وإنيرجي كوتبوس الألماني.

بداية مبكرة في عالم التدريب

اقتحم لورينت ريجيكامب ميدان التدريب في سن مبكرة، تحديدا في عمر الـ34 عاما، بعد مغامرته الفاشلة كلاعب مع كايزر سلاوترن.

وبدأ المدرب صاحب الـ49 عاما التدريب من بوابة بلده رومانيا، حيث أشرف تباعا على فرق سغانوف وكرايوفا وغلوريا بيستريتا وكونكورديا وستيوا بوخاريست.

خبرة عربية كبيرة

ارتفعت أسهم لورينت ريجيكامب بعد قيادته ستيوا بوخاريست للفوز بلقب الدوري الروماني في مناسبتين متتاليتين.

وقام نادي الهلال السعودي, بالتعاقد معه في موسم 2014-2015 ليدرك معه نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر أمام ويسترن سيدني الأسترالي بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أشرف المدرب الروماني على عدة فرق عربية أخرى من بينها الوحدة والوصل من دولة الإمارات، بجانب الأهلي والطائي من المملكة العربية السعودية.

العنوان الأبرز في رحلة ريجيكامب يتمثل في المشاكل التي عاشها المدرب الروماني بسبب زوجته السابقة المثيرة للجدل.

وارتبط ريجيكامب بعارضة الأزياء الرومانية آنا ماريا والتي تعمل أيضاً كوكيلة لاعبين وأثارت العديد من الأزمات في وجه المدرب خلال رحلته التدريبية قبل أن تظهر أنباء حول انفصال الثنائي.

وظهرت أزمات زوجة ريجيكامب خلال فترة تدريبه الهلال بعدما نشرت صوراً لسيارة فارهة حصل عليها المدرب الروماني عقب التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وهو ما كان حدثاً جديداً وقتها على الأوساط الكروية السعودية بخلاف أنها خرجت بتلميحات عبر وسائل الإعلام لرفض رحيل بعض اللاعبين وعلى رأسهم الروماني بينتلي الذي تدير أعماله.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من مواقع عربية فقد أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال وقتها في تصريحات تليفزيونية أن زوجة ريجيكامب ليست موظفة في النادي ولا يحق لها الحديث عن رأيها في أمور تخص التعاقدات بعدما أعلنت الأخيرة موقفها بشأن التعاقد مع نجم منتخب اليونان سامراس.

وفجرت آنا ماريا أزمة كبرى وقتها أيضاً مع مواطنها بيتوركا مدرب الاتحاد الذي رفض مصافحة ريجيكامب عقب لقاء بين الهلال والاتحاد ووجهت تعليقات ساخرة ضد بيتوركا قبل أن تدعم فريق الاتحاد بعد ذلك بلاعبين تملك عقود إدارتهم مثل الروماني لوسيان سان مارتين وهو ما أغضب جماهير الهلال.

وظهرت عبر حسابات ريجيكامب امرأة أخرى بينما كشفت تقارير محلية عن حدوث نزاع قضائي بين المدرب الروماني وآنا ماريا حول تحمل نفقة نجلهما بيبيتو.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين