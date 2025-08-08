وزير الداخلية يتفقد العمل الجنائى برئاسة شرطة محلية الخرطوم ويوجه بتكثيف الإنتشار الشرطي والأطواف لتأمين أحياء المحلية

مواصلة لزياراته التفقدية لأدارات ورئاسة المحليات وقف الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الخميس على سير العمل برئاسة شرطة محلية الخرطوم بحضور الفريق شرطة حقوقى/محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة / عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة/ المبارك الزين أحمد محمد مدير شرطة محلية الخرطوم.

وزير الداخلية أكد على أهمية توفير الأمن والإستقرار داخل المحلية بالمناطق السكنية والتجارية عبر الأنتشار الشرطى للأطواف والإرتكازات والأقسام الجنائية بالمحلية للحد من الظواهر السالبة ومكافحة ومنع الجريمة والمحافظة على ممتلكات المواطنين باعتبارها المحلية الأكبر وإستنهاض الجهد الشعبي عبر اللجان والشرطة المجتمعية لبث الطمأنينة الإستقرار

مدير شرطة محلية الخرطوم أوضح في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن المحلية تضم عدد(22) قسم شرطة جنائى تعمل بكفأءة عالية بجانب عدد(26) إرتكاز ثابت ، مشيرا الى تنفيذ خطة أمنية تختص بمكافحة الظواهر السالبة بالمحلية تتم عبر أطواف مشتركة تم من خلالها إستعادة كثير من منهوبات المواطنين.