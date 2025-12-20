وزيرة مجلس الوزراء: السودان استوفى كل المطلوبات لعودة عضويته إلى الاتحاد الأفريقي

بحثت د. ليمياء عبدالغفار خلف الله، وزيرة مجلس الوزراء، مع وزير خارجية غينيا الاستوائية، سيميون اوندو اوكوبو، عضو مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، عدداً من الموضوعات، خلال لقاء جمع الطرفين على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية الذي انطلق الجمعة بالقاهرة.

واستعرضت الوزيرة حقيقة الأوضاع في السودان منذ اندلاع حرب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية، مشيرة إلى تقدم وانتصارات القوات المسلحة وتكوين الحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، مؤكدة أن السودان استوفى كل المطلوبات لعودة عضويته إلى الاتحاد الأفريقي.