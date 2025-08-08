صحة سنار توقع عقدا مع أعمال ريتان التجارية لتوفير أجهزه ومعدات المعامل

بقيمة “مليار و 10 مليون و 260 الف جنيه” وقعت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار ممثلة في الوزير د. ابراهيم العوض احمد واعمال ريتان التجارية والتي مثلها المدير العام منتصر صلاح بشير حامد وقعا عقدا الخميس لتوريد أجهزة ومعدات المعامل لجميع المستشفيات والمراكز الصحية بولاية سنار .

وأكد وزير الصحة ان توقيع العقد جاء في إطار إعادة تأهيل وتجهيز معامل الولاية التي تاثرت بالحرب وفق المعايير الهندسية والصحية مشيرا إلى ان العقد يبدأ من تاريخ التوقيع عليه الي اخر قسط من المرحلة الثانية في مدة 16 شهرا .

من جهته اكد مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار رئيس لجنة شراء أجهزة ومعدات المعامل بولاية سنار د. عجيب عبدالرحمن ادم ان قيمة الأجهزة والمعدات المطلوبة تدفع على مرحلتين

المرحلة الأولى (622,700,000) جنيه وتستهدف توفير أجهزه ومعدات المعامل لعدد (13) مستشفى .

وقال ان الدفعيات ستتم بعد فترة سماح شهرين ومن ثم التسديد في أقساط متساوية لمدة 14 شهر لكل مرحله .

وقال ان المرحلة الثانية تبدأ بعد دفع اول قسط من المرحلة الأولى لافتا إلى أن قيمة المرحلة الثانية (387,560,000) جنيه مؤكدا ان توريد هذه الأجهزة والمعدات يعد طفرة في عملية جودة التشخيص وجودة الخدمة المقدمة للمواطن.

من جهتها أكدت المستشار القانوني لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار مولانا روعة السلاوي ان توقيع هذا العقد اتي بعد جهود كبيره بذلتها لجنة شراء أجهزة ومعدات المعامل بولاية سنار مبينة ان كل المستندات المطلوبه تم توفيرها.

وقالت ان الطرفان اتفقا على ان يقوم الطرف الأول بتجهيز المعامل وتسليمها لتركيب الأجهزة وسداد قيمة الأقساط في الفترة المحددة وتشغيل الأجهزة بواسطة اختصاصي المعامل المدربين بواسطة الطرف الثاني وتشغيل الأجهزة بواسطة المحاليل المطابقة للأجهزة من الشركة المنتجة للأجهزة .

على ان يلتزم الطرف الثاني وهو الشركة الموردة بتشغيل وتركيب الأجهزة والمعدات والالتزام بمعايير ومواصفات الأجهزة المراد تركيبها وتنفيذ الالتزام موضوع العقد ولا يجوز التنازل عن تنفيذه او جزء منه او التعاقد من الباطن الا بعد الحصول على موافقه مكتوبه من الطرف الأول.

وقالت ان العقد يضمن تدريب لكوادر الهندسة الطبية الذين لديهم وظائف بوزارة الصحة وتدريب عدد 2 مهندس تدريب خارجي لافتة الي ان هناك فترة ضمان عام كامل من تاريخ تركيب الأجهزة وقالت ان العقد تضمن تركيب وتشغيل أجهزة المرحلة الأولى في فترة 15 يوم من تاريخ توقيع العقد كما يتم تركيب ووتشغيل أجهزة المرحلة الثانية بعد سداد القسط الأول من أجهزة المرحلة الأولى مباشرة .

واضافت ان العقد نص على انه يجوز للطرف الأول فسخ العقد دون تعويض للطرف الثاني في حال اخل الطرف الثاني باي بند من بنود العقد او في حالة أحداث تقييد جوهري في محل العقد