الدمازين تستعد لإحياء ذكرى الاستقلال المجيدة

شرعت الإدارة التنفيذية لمحافظة الدمازين بالنيل الأزرق في تنفيذ حملات لإصحاح البيئة والنظافة العامة والتجميل وإزالة التشوهات استعدادا لإحياء الذكرى (70) للاستقلال المجيد .

وفي تصريح ل(سونا) أوضح الاستاذ ياسر أحمد الطالب المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين ان حملات الاصحاح البيئي والتجميل استهدفت الطرق الرئيسية ورئاسة المحافظة بجانب الأسواق .

وحيا ياسر الاستجابة الواسعة لاصحاب المحلات التجارية بالسوق الكبير لبرنامج التجميل وإزالة التشوهات والتعاون مع إدارة الخدمات الصحية في تطبيق الاشتراطات والمواصفات الصحية بالاضافة للتفاعل المجتمعي والشبابي مع حملات النظافة العامة .