سفارة السودان بالقاهرة: تأخر جوازات المحظورين “إجرائي” والحقوق محفوظة

قال مصدر في سفارة السودان بالقاهرة للتيار إن تأخر إصدار جوازات السفر للمواطنين السودانيين المحظورين من استخراج الجواز بعد قرار رئيس مجلس السيادة، ليس رفضًا أو تراجعًا عن القرار، بل مسألة زمن.

وأضاف المصدر أن القرار يتطلب سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية قبل تعميمه رسميًا عبر وزارة الخارجية إلى جميع السفارات، مشيرًا إلى أن أي طلب جوازات لن يُنجز عمليًا إلا بعد وصول التعميم الرسمي الذي يحدد آليات التنفيذ.

وأكد المصدر أن السفارة تعمل ضمن التوجيهات المركزية، وأن حقوق المواطنين المحظورين محفوظة، مشيرًا إلى أن التأخير لا يعني حرمانهم من الوثائق الثبوتية، بل انتظار الإجراءات النظامية للوصول إلى التنفيذ الفعلي.

