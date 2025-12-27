بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية

انطلقت بمدينة بورتسودان صباح اليوم أعمال ورشة حول مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار ووزير الثقافة والإعلام والسياحة الاستاذ خالد الاعيسر ونائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والخبراء في مجال الصحافة والإعلام.

وتهدف الورشة التي تنظمها شبكة لايف ميديا الاعلامية وتستمر ليوم واحد إلى مناقشة الدور الحقيقي للإعلام خلال المرحلة المقبلة واستعراض التحديات والفرص والمهددات وممسكات الإعلام الوطني.

وسيتم خلال الورشة تقديم عدد من الأوراق التي تتعلق بقضايا الصحافة والإعلام ومن ثم يتم إصدار التوصيات.

الى ذلك حيا نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الاستاذ محمد الفاتح الأدوار الكبيرة التي تقوم القوات المسلحة والقوات المساندة فى معركة الكرامة، وحيا شهداء الاعلام في معركة الكرامة .

وأعرب الاستاذ محمد الفاتح عن تقديره لجهود نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار ، في رعايته ودعمه للاعلام .

واشار نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الى الدور الذي قام به الاعلام في التصدي لغرف المليشيا الاعلامية والتي تفتقد لأي مشروع والتي اتبعت نهج التدمير الممنهج للمؤسسات الصحفية ، ونشر الاكاذيب والتضليل والذي قصدت به تضليل الشعب والذي كان اكثر وعيا في التصدي لاكاذيب المليشيا ، معتبرا ان الإعلام ركيزة اساسية للوعي الوطني .

من جهتها أشارت مسؤولة شبكة لايف ميديا الاستاذة عائشة الماجدي الى أهمية الورشة في اثراء النقاش حول واقع الاعلام، والخروج بتوصيات تعزز دور الإعلام في بناء المستقبل، مبينة أهمية الإعلام في كونه اكثر قربا من قضايا الناس، وشريكا في صناعة الوعي.

سونا