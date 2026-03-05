“القرار 170” وزير الصحة يلتقي رئيس مجلس التخصصات الطبية

التقى وزير الصحة الاتحادي، الدكتور هيثم محمد إبراهيم،الثلاثاء، برئيس مجلس التخصصات الطبية البروفيسور الرشيد أحمد عبد الله بحضور عدد من اساتذة وقيادات المجلس ومدير الموارد البشرية ومدير السياسات بوزارة الصحة.

وشرح الوزير القرار 170 الصادر مؤخرا من مجلس الوزراء والذي اعاد الاشراف على مجلس التخصصات لوزير الصحة. وأوضح الوزير ان ذلك لا يؤثر على استقلالية المجلس الإدارية أو المالية او الفنية، بل ان اشراف وزير الصحة سيمكن المجلس من التطوير وفتح الشراكات وفرص التمويل.