تطعيم اكثر من مليون طفلاً بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية بولاية الخرطوم

أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بولاية الخرطوم، عن تطعيم (1،078،647) طفلاً وطفلة تراكمياً حتى اليوم الرابع امس الخميس، من جملة المستهدف البالغ (1،826،351) طفلاً وطفلة من الأعمار من 9 شهور حتى 15 عاماً.

واستعرضت الغرفة في اجتماعها الجمعة، تقارير مسؤولي الاتصال الخاصة بخطط المشرفين الاتحاديين وملاحظاتهم على الفرق والزيارات المنزلية، والتغطية الجغرافية، بالإضافة إلى ملاحظات الغرف الولائية، وأنشطة تعزيز الصحة في محاورها المختلفة، والإمداد والآثار الجانبية ورصد الحالات أثناء الحملة، بجانب موقف التغطية.