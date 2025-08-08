الجمارك .. ختام دورة الجرائم المنظمة العابرة للحدود

اختتمت الإدارة العامة لبناء القدرات والتدريب، بقوات الجمارك، الخميس، ببورتسودان، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “الجرائم المنظمة العابرة للحدود “، بمشاركة (19) دارساً من ضباط قوات الجمارك، وذلك ضمن الخطة السنوية للتأهيل وبناء القدرات.

وبتشريف اللواء شرطة /دفع الله محمد دفع الله ممثل مدير عام قوات الجمارك مدير الإدارة العامة للشؤون المالية .

وفي كلمته خلال الجلسة أكد اللواء دفع الله على أهمية هذه الدورة لما لها من المساهمة في تقليل جرائم التهريب وغسيل الاموال والإرهاب المعلوماتيه على أرض الواقع .