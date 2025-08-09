المنظمة الشعبية للإعمار والتنمية تبدأ توزيع التقاوي البستانية بالدندر

شرعت المنظمة الشعبية للإعمار والتنمية في توزيع التقاوي البستانية بمحلية الدندر، ضمن جهودها لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين.

جاء ذلك خلال لقاء المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ الضو أحمد يعقوب، وفد المنظمة برئاسة د. عمر حبيب الله، بحضور مفوض العون الإنساني بالمحلية الأستاذ شمس الدين أحمد، والضابط الإداري الرشيد الطاهر رئيس لجنة المساعدات الإنسانية، ومدير الإدارة الزراعية بالمحلية المهندس علي هجو.

وأكد المدير التنفيذي حرص المحلية على تقديم كافة التسهيلات التي تسهم في تعزيز عمل المنظمات والمانحين، لضمان وصول المساعدات إلى المستهدفين، معربًا عن أمله في أن يحقق المشروع أهدافه بزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المستهدفة، داعيًا للتوسع في الخدمات خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية لدعم الإنتاج والاقتصاد المحلي.

وأوضح رئيس وفد المنظمة أن المبادرة تستهدف 14 جمعية زراعية، يتم تسليمها تقاوي لعدد من المحاصيل البستانية، وذلك في إطار برنامج إرشاد زراعي متكامل، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات في المراحل المقبلة.