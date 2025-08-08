بعدما قال كامل إدريس إنه سيعين وزيراً آخر مكانه.. المنصوري: لا أملك جواز سفر إماراتي

أكد أحمد التجاني المنصوري، وزير الثروة الحيوانية والسمكية في حكومة “الأمل”، في تصريح لـصحيفة (التيار)، أنه لا يحمل أي جنسية أو جواز سفر إماراتياً، نافياً الأنباء التي تحدثت عن اعتذاره عن تولي منصب وزير الثروة الحيوانية والسمكية.

وأوضح المنصوري أنه غادر دولة الإمارات مؤخراً بعد أن أقامت الجالية السودانية هناك حفل وداع على شرفه، متجهاً إلى السودان عبر المملكة العربية السعودية، متوقعاً وصوله إلى بورتسودان خلال اليومين القادمين. ووصف ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية بأنه كحملة لا يعرف الهدف منها”.

سودانية 24