حركة العدل والمساواة ترحب بموقف الاتحاد الإفريقي الرافض لتكوين حكومة موازية في السودان

اعربت حركة العدل والمساواة السودانية عن ترحيبها بموقف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسته رقم (1293)، والذي أكد دعمه لوحدة السودان ورفضه القاطع لما يسمى بـ”الحكومة الموازية” التي أعلنتها مليشيا الدعم السريع.

واكد أمين الاعلام، الناطق الرسمي د. محمد زكريا فرج الله في بيان للحركة ان هذا الموقف تعبير واضح عن دعم الاتحاد الأفريقي للشرعية الدستورية، ومؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والقوات المسلحة السودانية.

وثمنت الحركة دعوة المجلس إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر، وإدانته للانتهاكات ضد المدنيين، ومطالبته بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للفاشر وكادوقلي والدلنج وبابنوسة.