روسيا تجدد دعمها لسيادة السودان ووحدة أراضيه

جدد نائب وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي فريشينين التأكيد على موقف بلاده الثابت بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفضها لأي محاولات تستهدف استقراره.

وأشاد لدى استقباله بمقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو كل من السفير محمد الغزالي سراج سفير السودان لدى روسيا الاتحادية والسفير الحارث إدريس مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة، اشاد بمستوى التنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، ولا سيما التعاون بين بعثتيهما في نيويورك فيما يتعلق بالقضايا المدرجة على أجندة مجلس الأمن بشأن السودان.

وقدم السفير محمد الغزالي إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في السودان، متناولاً ما أقدمت عليه المليشيا وداعموها من إعلان ما يسمى “المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس” برئاسة المتمرد حميدتي، وتوزيع مناصب وهمية لقيادات التحالف، أو ما يُعرف بـ”الحكومة الموازية”. وأوضح أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات وإدانات واسعة من المجتمعين الإقليمي والدولي، لما تمثله من مساس بسيادة السودان ووحدة أراضيه.

من جانبه، أشاد السفير الحارث إدريس بمستوى التنسيق المتميز بين السودان وروسيا عبر بعثتيهما لدى الأمم المتحدة، معبّراً عن شكره وتقديره للمواقف الروسية الداعمة للسودان وللموقف المبدئي لروسيا في تأييد وحدة وسيادة البلاد.

كما استعرض آخر المستجدات على أجندة مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالسودان، مؤكداً ثقته في استمرار دعم روسيا لمواقف السودان.