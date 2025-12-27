ولايتا النيل الأبيض ونهر النيل تتوافقان على تعزيز التنسيق وتبادل البرامج الناجحة

توافقت ولايتا النيل الأبيض ونهر النيل على تعزيز التنسيق والتكامل المشترك، وتعميق جسور التواصل في تنفيذ برامج التنمية المتوازنة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن، كما توافقتا على ضرورة نقل التجارب وتبادل الخطط والبرامج التنموية الناجحة في الولايتين للمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم حكومتي الولايتين بمدينة بربر، الجمعة، حيث اطلع وفد ولاية النيل الأبيض على عدداً من التجارب الناجحة والمشروعات الخدمية والتنموية بولاية نهر النيل، من بينها المشروعات التي نفذتها شركة زادنا في مجال البنى التحتية والزراعة والنقل، بحضور وفد الشركة برئاسة المدير العام، الدكتور طه حسين يوسف.

وأكد والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي، استعداد نهر النيل لدعم وإسناد خطط ومشروعات التنمية بولاية النيل الأبيض، مشيراً إلى أوجه التعاون والتنسيق بين الولاية وشركة زادنا، والتي أثمرت العديد من المشروعات الناجحة، منوهاً إلى إمكانية نقل التجربة إلى ولاية النيل الأبيض، لاسيما مشروعات تنمية الريف وتوفير الخدمات الضرورية.