مدير الإمدادات الطبية يباشر مهامه من الخرطوم

باشر المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية، د. بدر الدين محمد أحمد الجزولي، مهامه، الجمعة، من المقر الرئيسي للصندوق بالخرطوم، في خطوة تعكس استئناف العمل الإداري والفني بالمركز بعد فترة توقف فرضتها الأحداث الأخيرة.

وأكد د. الجزولي في تصريح لـ(سونا) أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً واسعاً لإعادة ترتيب الأولويات، مع التركيز على ضمان استمرارية الإمداد الدوائي بكفاءة وعدالة في جميع ولايات البلاد، مشيراً إلى العمل على تعزيز الشراكات وتوسيع التعاون مع المؤسسات الصحية، وفي مقدمتها وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه يوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري، لبحث عدد من الملفات المهمة، على رأسها ترتيبات توفير المنتجات الطبية للمؤسسات الحكومية وشركاء الصندوق على مستوى الوطن، بما يسهم في حشد وترشيد الموارد وتحقيق الكفاءة والعدالة في التوزيع.

كما يناقش الاجتماع تقرير التقدم في تنفيذ الاستراتيجية القومية لاستعادة النظام، وسبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة سلسلة الإمداد الطبي على كافة المستويات.