حكومة السودان ترحب بالبيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي

اعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 1293 برئاسة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والذى جدد رفض وإدانة المجلس الشديدين لإنشاء ما يسمى بتحالف تأسيس ومليشيا آل دقلو الإرهابية لحكومة مزعومة، وأكد التزام المجلس القوي بسيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية ، ورفض كافة المحاولات الرامية إلى تفكيك الدولة السودانية أو إنشاء أية هياكل موازية لمؤسساتها الشرعية.

وثمنت حكومة السودان الموقف المبدئي الواضح الذي تضمنه بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بدعم الحكومة الانتقالية في السودان والإشارة إلى خارطة الطريق التي أعلنها فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في فبراير الماضي، والترحيب بحكومة الأمل بقيادة معالي دكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء، وندائه للمجتمع الدولي لدعمها.

وتؤكد حكومة السودان حرصها الكامل على إيصال المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في المناطق المتأثرة بتمرد المليشيا الإرهابية، وترحب في هذا الإطار بالفقرة الصريحة التى حمّل فيها مجلس السلم والأمن الأفريقي مليشيا الدعم السريع الإرهابية ما يحدث فى الفاشر وبعض المناطق في دارفور وكردفان ومطالبتها بفك الحصار عن الفاشر لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وتطالب حكومة السودان في هذا الخصوص المنظمات الدولية العاملة في السودان بالحرص على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في الفاشر وغيرها من المناطق المتضررة من حرب المليشيا الإرهابية.

وتشير حكومة السودان إلى مطالباتها المتكررة للمجتمع الدولي عبر مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة التدخل الخارجي السافر بدعم المليشيا الإرهابية ومحاسبة الدول المتورطة، و ترحب بإدانة مجلس السلم والأمن للتدخل الخارجي وتأكيده على ضرورة تحديد تلك الجهات عبر اللجنة الفرعية المعنية بالعقوبات بالتنسيق مع لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا CISSA وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي AFRIPOL ومن ثم التوصية بالتدابير التي سيتخذها مجلس السلم والأمن ضدها.