تعرف على موعد تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية 2024م المؤجلة

أعلن الأستاذ خالد علي عثمان، مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان، عن بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية 2024 المؤجلة، وذلك في السادس عشر من أغسطس الجاري.

واوضح خالد أن عمليات التصحيح ستنطلق بمشاركة الفين معلمًا ومعلمة من مختلف الولايات، موزعين على 10 مراكز موزعة على محليتي الدامر، و عطبرة

وأضاف أن لجنة السكن والخدمات بالتنسيق مع ادارة امتحانات السودان ووزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، شرعت في تجهيز 20 مركزًا لسكن المعلمين والمعلمات، وذلك لضمان توفير بيئة مناسبة لأداء مهامهم خلال فترة التصحيح.

التيار