بيان رسمي صادر عن مكتب قائد فيلق البراء بن مالك – قطاع البحر الأحمر

تابعنا مؤخرًا ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من دعوات مجهولة المصدر تدعو إلى وقفة أمام السفارة المصرية بزعم المطالبة بإطلاق سراح القائد المصباح.

نود أن نوضح للرأي العام وبكل حزم، أن هذه الدعوات لا تمت للفيلق بأي صلة ولم تصدر عن قيادة قطاع البحر الأحمر أو أي جهة رسمية تابعة لفيلق البراء بن مالك.

الوقفة المذكورة تمثل مبادرة من مواطنين للتعبير عن رأيهم حول الوضع القائم للقائد المصباح، أما الفيلق فله مؤسسية وضوابط معروفة في التعامل مع مثل هذه الإجراءات، وطرق محددة يتبعها ضمن قنواته الرسمية.

نحذر بشدة أي جهة أو فرد من محاولة استغلال اسم الفيلق أو التحدث باسمه دون تفويض رسمي، وسنتعامل مع أي محاولة للتلاعب باسمنا أو تشويه صورتنا بكل حزم، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والإجراءات القانونية.

نؤكد أن المواقف الرسمية للفيلق تُنشر حصريًا عبر بيانات مكتب القائد، وأي تصريحات أو دعوات خارج هذا الإطار لا تمثلنا ولا تعبّر عن توجهاتنا.

مكتب قائد فيلق البراء بن مالك

قطاع البحر الأحمر

9 أغسطس 2025م