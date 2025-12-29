حركة العدل والمساواة السودانية تنعي اللواء محمد أحمد المهدي

ببالغ الحزن وعظيم الأسى، تنعى حركة العدل والمساواة السودانية، قيادةً وقواعد، إلى جماهير شعبنا السوداني، وإلى جماهير الحركة، أحد قادتها الميامين

اللواء محمد أحمد المهدي خيرالله (احسان)

قائد المحور الغربي، وناظر عموم قبيلة بني حسين

الذي ارتقت روحه الطاهرة شهيداً في معارك شمال غرب الفاشر (محور كرنوي وأمبرو)، وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن والمواطن حتى نال شرف الشهادة، خاتمةً تليق بسيرته ومسيرته العامرة بالعطاء والتضحية.

لقد كان الشهيد مثالًا للقائد الوطني المسؤول، مشهودًا له بالحكمة، والانضباط، وصدق الانتماء، والثبات في المواقف العصيبة. ومنذ التحاقه بالحركة كرّس حياته كاملة لقضية الحرية والعدالة، وأسهم بفاعلية في مسيرة النضال، لا سيما خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، حيث ظل مرابطًا في الصفوف الأمامية، يقود جنوده بثبات وعزيمة، حتى ارتقى شهيدًا وهو على العهد.

وإذ تحتسب الحركة فقيدها عند الله شهيدًا، فإنها تؤكد أن دمه الطاهر سيظل منارة تهدي درب النضال، وعهدًا متجددًا بمواصلة المسير حتى يتحقق النصر، ويُصان الوطن، ويُستأصل خطر مليشيا الدعم السريع.

وتتقدم الحركة بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة في السريف وبني حسين ودارفور عامة، وإلى رفاقه في القوات المسلحة والقوات المشتركة، وإلى جماهير شعبنا الصابر، سائلين الله العلي القدير أن يتقبله قبولًا حسنًا،

إنا لله وإنا إليه راجعون.