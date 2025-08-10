ماذا ينتظر ريال مدريد من كيليان مبابي في الموسم الجديد؟

يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس حين يواجه أوساسونا في الجولة الأولى من الليغا.

وتتجه الأنظار مع بداية الموسم إلى الفرنسي كيليان مبابي الذي ورث القميص رقم 10 بعد رحيل الأسطورة لوكا مودريتش إلى ميلان الإيطالي، من أجل محو آثار الموسم الماضي المخيب للآمال.

القائد الجديد

برهن كيليان مبابي على جودته خلال موسمه الأول في مدريد. ورغم التعثر في البداية والتعرض لأكثر من إصابة خلال الموسم إلّا أن الفرنسي أنهى موسم 2024-2025 وفي رصيده 44 هدفاً، وهو رقم قياسي بالنسبة له.

ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، يوم الأحد، أن إدارة ريال مدريد التي اعتبرت التعاقد مع مبابي قرار استراتيجي لأسباب فنية وتسويقية، تنتظر أن يقوم النجم الفرنسي بـ”دور محوري في الموسم الجديد، ويقود الفريق إلى تحقيق الانتصارات”.

وقالت “أس” إن النجم الفرنسي بات أكثر خبرة بالأجواء داخل النادي، وأكثر قدرة على التواصل مع زملائه في الفريق.

تشابي ألونسو

التحدي الأساسي الذي يواجه مبابي حالياً يتمثل في قدرته على الانسجام مع خطط المدرب الجديد تشابي ألونسو.

تابعت “أس”: “منعت المشاكل البدنية التي عانى منها الفرنسي في كأس العالم تشابي من استكشاف كيفية دمج مبابي في التشكيلة الأساسية. لكن جميع الدلائل تشير إلى نظام يعتمد على مهاجمين، مما سيمنح مبابي دوراً محورياً أكبر كمنفذ للركلات. وحتى من نقطة الجزاء، تشير كل الدلائل إلى أنه سيكون أول منفذ لركلات الجزاء في الفريق”.

الشرق