هل ماتت “جيسيكا رادكليف” بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو وصورا تزعم وفاة فتاة تدعى «جيسيكا رادكليف» إثر هجوم حوت أوركا عليها.

وبالتحقق من الخبر، تبين أنه عارٍ تمامًا من الصحة، إذ لم تصدر أي بيانات رسمية أو تقارير إعلامية من وكالات أنباء أو صحف عالمية موثوقة تؤكد الواقعة.

كما أظهر البحث في المواقع الأجنبية والمصادر المتخصصة في الحياة البحرية، عدم وجود أي سجل أو حادثة مشابهة بالاسم أو التفاصيل المتداولة.

تعرف على حوت الأوركا.. المفترس الذكي للمحيطات

يُعد حوت الأوركا، المعروف باسم “الحوت القاتل”، أحد أذكى وأسرع الكائنات البحرية وأكثرها إثارة للإعجاب. وعلى الرغم من لقبه، فهو في الحقيقة أكبر أنواع عائلة الدلافين وليس حوتًا بالمعنى العلمي.

يتميز الأوركا بجسم أسود لامع مع بطن أبيض وبقع بيضاء مميزة خلف العينين، ويصل طوله إلى 9 أمتار ووزنه إلى نحو 6 أطنان، بينما يمكنه السباحة بسرعة تصل إلى 56 كيلومترًا في الساعة. يعيش هذا الكائن في مجموعات اجتماعية مترابطة تُعرف باسم Pods، ويتواصل أفرادها عبر أصوات وإشارات خاصة، لكل مجموعة “لهجة” مميزة.

يتنوع غذاء الأوركا بين الأسماك والحبار وأسود البحر، وأحيانًا الحيتان الأخرى، مستخدمًا أساليب صيد جماعية تتطلب ذكاءً وتنسيقًا عاليًا. ورغم سمعته المفترسة، فإن حوادث الهجوم على البشر في بيئته الطبيعية نادرة للغاية، بينما تُسجّل معظم الحوادث في أماكن الأسر والعروض المائية.

ويستوطن الأوركا جميع محيطات العالم، من القطب الشمالي إلى الجنوبي، مع تفضيل واضح للمياه الباردة والمعتدلة، ما يجعله رمزًا للقوة والجمال في عالم المحيطات.

