جفاف اليدين بالربيع.. أسباب غير متوقعة وعلاجات مضمونة

لا يقتصر جفاف اليدين على فصل الشتاء فقط، فهو من أكثر المشاكل الجلدية شيوعاً، ويظهر على شكل خشونة، وشد، وحكة في بشرة اليدين، ويمكن أن يتفاقم الوضع مع عودة الربيع نتيجة تقلبات الطقس، وانخفاض الرطوبة، وزيادة التعرض للرياح وأشعة الشمس.

العوامل الخارجية المرتبطة بالتغيرات المناخية ليست وحدها المسؤولة عن مشكلة جفاف اليدين، فهناك أيضاً الغسل المتكرر، والماء الساخن، واستعمال منتجات التنظيف المنزلي…فجميعها عومل ضارة تضعف الحاجز الجلدي.

بنية هشة

يرتبط جفاف اليدين المزمن ببنية بشرتها، إذ يعتبر الجلد حاجزاً بين الجسم والعالم الخارجي، فهو يحافظ على الرطوبة والمغذيات داخله كما يمنع الميكروبات، والبكتيريا، والفيروسات، والأشعة فوق البنفسجية، والتلوث من الوصول إلى داخل الجسم.

يشبه العلماء سطح الجلد بأنه جدار من الطوب، تمثل فيه الخلايا الميتة الطوب فيما تلعب المواد الدهنية دور الإسمنت الذي يحافظ على صلابة بنية البشرة ومقاومتها للماء. أما عندما يتضرر هذا الإسمنت فيتعرض الجلد بسهولة أكبر لفقدان الرطوبة.

وتتميز اليدان بعدة خصائص تجعل من بشرتها أكثر عرضة للجفاف من باقي الجسم، فراحة اليد لا تحتوي على بصيلات شعر مما يعني أنها لا تنتج الزهم بل تنتج العرق بشكل أساسي. لذلك يكون جلد اليدين أكثر جفافاً بطبيعته وأقل قدرة على الاحتفاظ بالرطوبة. أما تعرض اليدين المستمر للغسيل المتكرر، والرياح، والتبدلات المناخية، والإشعاع الشمسي، ومنتجات التنظيف فيزيد وضعها سوءاً.

غسيل اليدين سبب لجفافها

يعتبر الغسل المتكرر لليدين من ضروريات النظافة، ولكنه أيضاً من العوامل التي تزيد جفاف بشرتها. إذ تزيل كل غسلة بعض الزيوت الطبيعية عن سطح الجلد، ويمكن للصابون والمنظفات أن تخترق الطبقات العليا للجلد وتقوم بتكسير المادة الدهنية التي تربط الخلايا ببعضها. أما عندما تضعف هذه البنية فيبدأ الجلد بفقدان الماء بسرعة أكبر وتجف طبقاته السطحية مما يسبب خشونته وتقشره وحتى يؤدي إلى ظهور تشققات صغيرة مؤلمة في بعض الأحيان.

عادات تحمي البشرة

يشكل ترطيب البشرة فور غسلها أحد أبرز العادات التي تؤمن حماية اليدين من الجفاف. وفي هذه الحالة، ينصح بتجفيف اليدين بالتربيت بعد غسلها ثم تطبيق المرطب عليها فيما لا تزال البشرة رطبة قليلاً. ينصح باختيار كريم مرطب رقيق، سريع الامتصاص، ولا يترك طبقة دهنية خلال النهار أما في المساء فيفضل استخدام تركيبة أكثر كثافة لتعزيز آلية ترمم البشرة خلال النوم. ويمكن خلال هذه الفترة ارتداء قفازات قطنية لتعزيز امتصاص المستحضر.

يفضل تطبيق الكريم بعد غسل اليدين واختياره من بين الكريمات الغنية بمكونات نشطة مثل النياسيناميد الذي يحسن مقاومة الجلد وقدرته على الاحتفاظ بالرطوبة، وحمض الهيالورونيك الذي يجذب الماء ويحتفظ به في الجلد، والغليسيرين وهو مرطب قوي يساهم في الحفاظ على ترطيب البشرة. ويشير الخبراء إلى أن ترطيب الجسم بشكل عام والبيئة المحيطة يلعبان دوراً مهماً، فشرب كمية كافية من الماء ضروري، واستخدام جهاز ترطيب الهواء خاصة في غرفة النوم للحد من جفاف الجلد أثناء الليل.

نصائح إضافية

تساهم بعض النصائح اليومية في تعزيز حماية بشرة اليدين من الجفاف، في حال اعتمادها:

• التقليل من استخدام معقم اليدين قدر المستطاع كونه يسبب جفافاً شديداً في بشرة اليدين، لذا لا ينصح باستعماله سوى عند الضرورة القصوى.

• يمكن تعزيز مفعول كريم اليدين من خلال إضافة بضع قطرات من مصل للوجه غني بحمض الهيالورونيك الذي يتمتع بمفعول مرطب ومنعم للغاية.

• تدليك اليدين مساءً لمدة 3 دقائق بزيت نباتي غني بالأحماض الدهنية النقية. يمكن الاستعانة بزيت الورد لمفعوله المرطب، أوزيت اللوز لمفعوله المنعم، أوزيت زهرة الربيع المسائية لمفعولها المضاد للأكسدة.

