حكومة شرق دارفور تؤبن كمال حمدالله وتؤكد مواصلة مسيرته

نظمت حكومة ولاية شرق دارفور مراسم تأبين للراحل كمال حمدالله، أمين عام الحكومة، بمنزل أسرته بمدينة ربك مساء أمس، بحضور والي الولاية مولانا محمد آدم عبد الرحمن، وعدد من أعضاء حكومة الولاية والأجهزة الأمنية وقيادات شرق دارفور.

وقال الوالي في كلمته بهذه المناسبة إن الفقيد كان رمزاً للعطاء والتفاني، وترك إرثاً كبيراً في خدمة الولاية، مؤكداً أن سيرته ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وأضاف أن رحيله يمثل خسارة كبيرة، إلا أن ذكراه وأعماله ستبقى حاضرة في وجدان المجتمع، مجدداً التزام حكومة الولاية بمواصلة المسيرة وتعزيز قيم التكاتف والوحدة.

ودعا إلى استلهام معاني الإخلاص والعمل من سيرة الراحل، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

سونا