فيرمينو: سأبذل قصارى جهدي مع السد لتحقيق حلم الأبطال

قال المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب السد بطل الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين، إنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق من أجل حلم التتويج بدوري الأبطال.

وانضم فيرمينو (33 عاما) إلى السد في يوليو تموز الماضي، قادما من الأهلي السعودي بعقد يمتد حتى 2027.

وكان فيرمينو عنصرا أساسيا بارزا في هجوم ليفربول قبل انتقاله في يوليو 2023 للأهلي، الذي فاز برفقته بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي.

وقال فيرمينو في تصريحات نقلها النادي عبر موقعه على الإنترنت “وجودي هنا ليس لتحقيق أرقام فردية أو مجد شخصي، بل للمساهمة في تحقيق الإنجازات، أنا هنا لمساعدة الفريق، وأتطلع لوضع بصمتي في تاريخ السد”.

ويأمل السد، بقيادة النجم البرازيلي المخضرم، في التتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، لينهي انتظاره الذي دام أكثر من عقد من الزمن، إذ يرجع آخر لقب حققه إلى عام 2011.

وكان فريق المدرب فيلكس سانشيز قد ودع منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة العام الماضي، بخسارته أمام كاواساكي فرونتال الياباني في دور الثمانية.

وأضاف فيرمينو “لن أقدم وعودا فردية، ما نعد به كمجموعة واحدة هو أن نقاتل ونعمل سويا حتى نحقق كل الالقاب الممكنة، بما فيها حلم الفوز بدوري الأبطال…”.

وتابع “أنا متحفز لمسيرتي مع السد، وأعد ببذل قصارى جهدي مع زملائي حتى نحقق تطلعات الجماهير الكبيرة”.

ويستهل السد حملة الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد من الدوري القطري عندما يستضيف فريق قطر في 16 أغسطس آب الجاري.

جريدة الرياض