بدء العمل في طريق ودالنورة بالجزيرة الرابط بالطريق القومي الخرطوم كوستي

وقف الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض والأستاذ نورالدائم عبدالمحمود المدير التنفيذي لمحلية 24 القرشي ممثل والي الجزيرة بمنطقة ودتليب الحدودية ما بين ولايتي النيل الابيض والجزيرة، الأحد، وقفا على انطلاقة أعمال طريق منطقة ود النورة بولاية الجزيرة الرابط بالطريق القومي الخرطوم كوستي بمنطقة الهبيكه بمحلية القطينه والذي يأتي تنفيذ إكمال اعماله وفقا لتوجيهات الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والذي يمتد طوله بحوالي 35 كيلو متر منها 25 كيلو متر داخل ولاية النيل الأبيض .

وتفقد الوالي الطريق من مدخل منطقة الهبيكة بمحلية القطينه حتى حدود ولاية النيل الأبيض مع ولاية الجزيرة في منطقة ودتليب .

وأعلن عن التزام حكومته بإكمال ما يليها من هذا الطريق بالتنسيق مع شركة زادنا وولاية الجزيرة ، واشار إلى أن إنفاذ هذا الطريق يأتي اكراما لشهداء منطقة ودالنوره والتي قدمت انموذجا في الفداء والتضحية .

وأضاف إن ولايتي النيل الأبيض والجزيرة لعبتا دورا مقدرا في معركة الكرامة ودحر المليشيا المتمردة ومازالت تجاهد في التصدي للمليشيا في تخوم كردفان ودارفور.

من جهته هنأ الأستاذ نورالدائم عبدالمحمود المدير التنفيذي لمحلية 24 القرشي ممثل والي الجزيرة المواطنين بهذه البدايه الطيبة لأعمال الطريق ، واكد على أهمية الطريق في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك .

وأضاف أن تنفيذه في ظل هذه التحديات التي تواجه البلاد رسالة واضحه للمرجفين بأن السودان قادم للأمام رغم هذه الحرب وان القوات المسلحة هي يد تبني ويد تحمل السلاح ، وأعرب عن شكره لوالي ولاية النيل الأبيض لتاكيده التزامه بإكمال الطريق .