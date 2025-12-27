إدارة مكافحة المخدرات إقليم النيل الأزرق تضبط متهمين اثنين وبحوزتهما (3000) قندول حشيش بود الماحي

في إطار تنفيذ خطة نهاية العام بخفض العرض من المخدرات والسموم بجانب الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات والقضاء علي الشبكات الإجرامية التي نفذت إدارة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأزرق حملة أمنية كبري بمحلية ود الماحي

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن نتائج العملية الأمنية أسفرت عن ضبط متهمين إثنين وبحوزتهما عدد(3000) قندول بنقو وأن المتهم الأول(ا،م،م،ح) إتضح انه محكوم عليه بعشرين عاما وتم إطلاق سراحه بواسطة المليشيا الإرهابية تم اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهما بالرقم (426) تحت المواد (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقسم الجنوبي الدمازين توطئة لتقديمهما للمحاكمة .

المكتب الصحفي للشرطة