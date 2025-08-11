والي القضارف يبحث مع وزارة الصحة ترتيبات طوارئ الخريف

إطلع والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن على الأنشطة والبرامج التي نفذها وفد وزارة الصحة لإسناد جهود الولاية في مجال مكافحة الأمراض المرتبطة بفصل الخريف.

ودعا لدى لقائه بمكتبه الأحد بالوفد بحضور المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية دكتور احمد الأمين ادم وأعضاء لجنة الطوارئ بالولاية، دعا الوزارة لمزيد من التدخلات وتوفير الدعم الفني واللوجستي للولاية حتى تتجاوز فترة الخريف دون مشاكل صحية.

ووجه سيادته بتكثيف البرامج التوعوية والأنشطة التثقيفية لرفع الوعي المجتمعي وإشراك المواطن في مجال التصدي للأمراض من خلال التعامل بوعي مع البيئة والتخلص السليم من النفايات.