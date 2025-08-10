وزير المعادن يلتقي السفير الروسي لدى السودان

التقى وزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه، اليوم بمقر الوزارة، بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى السودان، السيد أندريه تشيرنوفول.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين السودان وروسيا، خاصة في مجال التعدين، كما تناولا أهمية تطوير أعمال اللجنة الوزارية السودانية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التي يترأس وزير المعادن الجانب السوداني فيها.