إتجاه حكومي لمعالجة تكدس الموانئ والمعابر وفق الضوابط المنظمة

كشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن إتجاه حكومي لمعالجة تكدس الموانئ والمعابر والمنافذ وإحكام الضوابط المنظمة للمعالجة.

وشدد خلال لقائه الأستاذة محاسن على يعقوب وزير الصناعة والتجارة بمكتبه اليوم بمنع دخول الواردات غير المستوفية للإجراءات المصرفية وكآفة ضوابط الاستيراد ، وألمح الوزير إلى إصدار قرار صارم لضبط الواردات المخالفة .

وتم التأكيد على تفعيل تطبيق الشروط الصادرة مسبقاً لضبط دخول الطبالي والأمتعة الشخصية للعائدين إلى وطنهم.

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية وعضوية جهات الاختصاص كآفة لتعمل على معالجة الواردات غير المستوفية للضوابط المعمول بها.

سونا