تناول حفنة من الفول السودانى يوميا يبطئ الشيخوخة

أنسي كل تلك الكريمات الباهظة الثمن لمكافحة الشيخوخة أو حقن البوتوكس لمكافحة التجاعيد، قد يكون السر الحقيقي للحفاظ على الشباب هو ببساطة تناول حفنة من الفول السوداني كل يوم، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

واكتشف العلماء أن تناول حفنة من الفول السودانى يبطئ شيخوخة الخلايا – المعدل الذي تتقدم به جميع الخلايا في جسم الإنسان في العمر، كما ترتبط الشيخوخة السريعة بأمراض القلب والسرطان ومرض السكري من النوع 2 ، لكن تناول الفول السوداني كوجبة خفيفة يوميًا قد يؤدي إلى إبطاء العملية، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة Antioxidants.

وقالت الصحيفة، إنه أجرى الباحثون من جامعة برشلونة أبحاثهم على 58 متطوعًا شابًا يتمتع بصحة جيدة، وطلب منهم إما تناول 25 جرامًا من الفول السوداني يوميًا لمدة 6 أشهر، أو تناول وجبة يومية من زبدة الفول السوداني، قد يكمن السر الحقيقي للحفاظ على الشباب في تناول حفنة من الفول السوداني يوميًا.

وقدم المتطوعون عينات من اللعاب بانتظام للعلماء لفحص الحمض النووي الخاص بهم لمعرفة طول التيلومير – وهي الأغطية الواقية الموجودة في نهايات الكروموسومات، تتقلص التيلوميرات تدريجيا مع تقدم الجسم في السن، ولكن إبطاء معدل حدوث ذلك قد يساعدنا على العيش لفترة أطول.

ووجد الباحثون أنه على مدى فترة الستة أشهر، كان معدل تقصير طول التيلومير في المجموعة التي تناولت الفول السوداني نصف المعدل الذي شوهد في المجموعة التي تناولت زبدة الفول السوداني، وجاء في النتائج التي توصل إليها التقرير: “تم ربط تقصير التيلومير بأمراض مرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، ولكن تناول الفول السوداني قد يساعد في التخفيف من هذه المخاطر، ومع ذلك، أضافوا أنه من الأفضل الالتزام بالفول السوداني غير المملح، لتجنب ارتفاع ضغط الدم، يستهلك البريطانيون ما يقرب من 180 ألف طن من الفول السوداني سنويًا، ويتزايد الطلب عليه ببطء.

