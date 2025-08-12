الكويت.. قرار جديد لدخول المقيمين بدول الخليج بتأشيرة من المنفذ مباشرة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف قراراً يسمح بدخول المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد، بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة.

ونص القرار – الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 114 / 2024، يجوز للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – ممن لديه إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر – الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة”.

ونصت المادة الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 1228 لسنة 2008، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

الشرق القطرية