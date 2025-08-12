«بيتكوين» قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق

استعاد بيتكوين مستوى 120,000 دولار بعد تراجع قصير في بداية أغسطس، فيما ارتفع سعر الإيثريوم خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021، بعد أن تجاوز حاجز 4,000 دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2024.

وارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 1% ليعود إلى مستوى 120,000 دولار، بعدما اخترق مستوى 122,000 دولار مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع الإيثر بنسبة 1.5% إلى 4277 دولاراً بعد أن بلغ يوم الأحد أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021. وكان الإيثر قد تجاوز يوم الجمعة حاجز 4,000 دولار لأول مرة منذ ذلك التاريخ. تزامنت هذه التحركات مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في وقت سابق، حيث يترقب المستثمرون صدور سلسلة من تقارير التضخم المهمة. كما تتداول المؤشرات الأمريكية على أعتاب مستويات قياسية جديدة.

ارتفعت أسهم كوين بيس بأكثر من 5%، وسيركل بنسبة 3%، وغالكسي ديجيتال بنسبة 8%. كما تقدمت استراتيجية وكيل بيتكوين بأكثر من 4%، وسجلت العديد من شركات التعدين مكاسب تجاوزت 3%، بما في ذلك مارا القابضة، وريوت بلاتفورمز، وآيرين.

صحيفة الخليج