ياسين السقا: لا أشاهد أعمالي وأنتقد نفسي كثيرًا.. واسم والدي فتح لي أبواب الفرص

حل الفنان الشاب ياسين السقا ضيفًا على برنامج «عيشها بإنرجي» مع وائل منصور ومنة عامر عبر إذاعة «إنرجي 92.1»، حيث تحدث عن أبرز محطات تجربته الفنية وأعماله الأخيرة.

وتحدث السقا عن كواليس تصوير مسلسل «سيد الناس»، مؤكدًا أنه تعلم الكثير خلال العمل، خاصة الالتزام من النجوم الكبار وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين.

وأضاف أن المخرج محمد سامي يملك أسلوبًا خاصًا في العمل، دائما يبتكر أفكار على الهواء لذا يحتاج دائما ليكون في كامل تركيزه ومستعد لأي تغيير، كما أشار إلى أن العمل جمعه لأول مرة بالفنان عمرو سعد، مؤكّدًا أنه أصبح يحبه كثيرًا ويتمنى التعاون معه مجددًا.

وعن الانتقادات التي وجهت لمسلسل «سيد الناس»، أوضح ياسين السقا أنه تأثر في البداية، لكنه أدرك مع الوقت أن العمل يحقق نسبة مشاهدة عالية، قائلًا: «مش بقول إنهم انتقدوني عشان أنا ابن أحمد السقا، بس الانتقادات والميمز كانت على المسلسل كله، وده معناه إنه متشاف، بعض الانتقادات كانت مبالغ فيها وبعضها من لجان، فقررت أتجاهل».

وكشف السقا أنه لا يحب مشاهدة أعماله، لأنه دائم النقد لنفسه، موضحًا أن اسم والده ساعده في بداية مشواره: «كوني ابن أحمد السقا فادني في حاجات كتير، زي إن المنتجين يوافقوا عليا وأخد خطوة للأمام، لكن مهما حققت نجاح هتفضل فيه نسبة بتقول إن ده واسطة، أنا هركز مع نفسي وباخد من الجمهور الحاجات اللي لازم أسمعها».

المصري اليوم