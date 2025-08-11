دبي .. ضبط مخالف لـ «الإقامة» في واقعة خدش حياء أنثى

قبض رجال الشرطة في دبي على شخص آسيوي في واقعة خدش حياء أنثى بالقول والفعل في مكان عام بالقرب من إحدى البنايات.

وبمواجهته من النيابة العامة أقر بالتهمة الموجهة إليه، ومن ثم أحيل إلى محكمة الجنح والمخالفات، وتبين أنه يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة منذ قرابة عام ونصف العام بعد انتهاء تصريح عمله وإقامته.

وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه لم يبادر إلى تعديل وضعه، ويقيم بشكل مخالف، وعاقبته المحكمة بالحبس شهراً وإبعاده عن الدولة.

صحيفة الامارات اليوم