وزير المالية يؤكد اهتمامه باستمرار مسيرة الإصلاح المالي واستدامته

اكد وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم استمرار الوزارة في مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي بالوزارة .

جاء ذلك لدي استقباله لوزير الدولة الجديد الأستاذ محمد نور عبد الدائم ، عقب إكتمال مراسم أدائه اليمين الدستوري ، بمشاركة وكيلي وزارة المالية بمكتبه اليوم واصفا مقدم الأستاذ محمد نور بالإضافة الحقيقية لدعم خطى الإصلاح وشموله واستدامته.

فيما كشف وزير الدولة عن إهتمامه بدعم جهود تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وذلك بإستدامة حزمة السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الوزارة والتركيز على إصلاح المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام وإعمال مبدأ الشفافية والمساءلة عبر أجهزة الدولة المحاسبية والرقابية .

واشار إلى إهتمامه بدعم الموازنة بتعظيم الإيرادات وتوسيع مظلتها وتقليل الفاقد منها عبر مواصلة جهود التحول الرقمي، بجانب الإهتمام بإستكمال نظم الإصلاح المالي وأهمها النظام المتكامل لمعلومات الادارة المالية ( IFMI S ) الذي يعمل على حوسبة عمليات الإدارة المالية العامة ويحد من الفساد ويضمن توفير قاعدة بيانات صحيحة تعين متخذ القرار.

وأكد وزير الدولة إهتمامه بتطوير العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.