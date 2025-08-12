المصباح في مصر .. العودة إلي نقطة الصفر

▪️قضية اعتقال المصباح عادت إلي نقطة الصفر حيث الغموض سيد الموقف ..

▪️عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم قرر الطبيب المختص بمتابعة الحالة الصحية للمصباح بمستشفي الجلاء العسكري .. قرر منح أبوزيد إذن خروج نهائي من المستشفي ..

▪️قرار منح المصباح إذن الخروج تم بعد موافقة جهات عليا في أمن الدولة بمصر أن يغادر المصباح المستشفي بعد شطب الإجراءات التي تم إتخذها أمن الدولة المصرية ضد أبوزيد في وقتٍ سابق ..

▪️في وقتٍ سابق أيضاً تم منح أسرة المصباح إذناً لزيارته وأخطرهم فعلياً أنه سيغادر المستشفي خلال ساعات ..

▪️تم اقتياد المصباح بعد مغادرته مستشفي الجلاء إلي جهة غير معلومة .. ومن لحظتها انقطع التواصل بينه وأسرته ومعارفه بالقاهرة ..

▪️مصدر مأذون بكتيبة البراء بن مالك أبلغني بأنهم لايعلمون مكان احتجاز المصباح بعد مغادرته المستشفى ..

▪️تغييب المصباح أبوزيد يطرح تساؤلات قلقة إن كان البيان الذي تم نشره بصفحة المصباح الرسمية بالفيس بوك كان برغبته وخط يده أم كان مفروضاً عليه من الجهات الأمنية في مصر ..

عبد الماجد عبد الحميد