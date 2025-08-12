إرتفاع التمويل الزراعى إلى (59.3) ترليون بالقضارف بزيادة (80%) عن العام الماضي

شهدت مناطق متفرقة من الأراضي الزراعية بولاية القضارف امطاراً غزيرة ومتفاوتة في معظم المناطق الزراعية وفقا لاحصائيات هيئة الزراعة الآلية بولاية القضارف .

وتفيد متابعات (سونا) القضارف بتواصل العمليات الفلاحية والزراعية فى معظم المناطق الزراعية بالولاية بالمحصولات الزراعية المختلفة من جملة الخطة التأشيرية لهذا العام والبالغة 7.5 مليون فدان .

وسجلت يوم امس عدد من المناطق نسب امطار عالية حيث سجلت تبارك الله بمحلية القريشة (173) ملم ، ومنطقة راشد بمحلية القلابات الشرقية (50) ملم ، والحورى بمحلية القلابات الغربية (٤٩) ملم ، والكفاى (40) ملم ، وسمسم (26) ملم ، وأم سينات (22) ملم ، والقدمبلية (15) ملم .

وبلغ التمويل الزراعي حتى اليوم بولاية القضارف (59.3) ترليون جنية مقارنة مع مبلغ (33) ترليون لذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت (80%) ، فيما بلغت المساحة الممولة حتى اليوم (1.925) مليون فدان مقارنة مع مساحة (1.635) مليون فدان فيما بلغ ايضا عدد المزارعين الممولين حتى اليوم (1.260) الف مزارع مقارنة مع عدد (1.428) الف مزارع من ذات الفترة للعام الماضي .

سونا