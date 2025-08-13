84 مليار ريال أرباح قطاع الطاقة بقيادة «أرامكو»

بلغ إجمالي صافي أرباح شركات قطاع الطاقة، نحو 84.33 مليار ريال، في الربع الثاني للعام 2025، مقابل 106.911 مليارات ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركات، وذلك لانخفاض أرباح «أرامكو السعوديَّة» (صاحبة أكبر وزن نسبي بالقطاع، وبسوق الأسهم السعوديَّة بوجه عام).

وأظهرت نتائج القطاع تراجع أرباح 4 شركات مدرجة بالقطاع، فيما ارتفع صافي أرباح شركة وحيدة، وعمَّقت شركتين من الخسارة.وحلَّت «أرامكو السعوديَّة»، بالصدارة من حيث أعلى قيمة في صافي الأرباح، بصافي ربح بلغ 85.02 مليار ريال بالربع الثاني للعام 2025، مقابل 109.01 مليارات ريال أرباح الشركة، في الربع المقارن للعام 2024، وأوضحت الشركة أنَّ الانخفاض في صافي الربح يأتي مدفوعًا بشكل أساس بانخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلِّق بالمبيعات، وقابل ذلك جزئيًّا انخفاض في تكاليف التشغيل، وانخفاض في ضرائب الدخل والزكاة، مدفوعًا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة.

وجاءت الشركة الوطنيَّة السعوديَّة للنقل البحري بالمركز الثاني بأرباح صافية بلغت 407.45 ملايين ريال في الربع الثاني للعام 2025، مقابل 733.19 مليون ريال أرباح الشركة، في الربع المقارن للعام 2024.

وحل بالمركز الثالث شركة «أديس القابضة»، ولكنَّها تراجعت بأرباحها خلال الربع الثاني للعام الجاري بنحو 5.02%، إلى 191.68 مليون ريال، وفي المقابل، تكبَّدت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترو رابغ» صافي خسائر بلغ 1.366 مليار ريال في الربع الثاني للعام 2025، مقابل خسائر بلغت 1.100 مليار ريال في الربع المقارن للعام 2024.

جريدة المدينة