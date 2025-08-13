الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن «بيليه فلسطين»

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، على منشور نجم المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي تساءل فيه عن أسباب وفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب بـ»بيليه فلسطين».

وقال شوشاني، في منشور عبر منصة «إكس»: «أهلًا محمد، بعد مراجعة أوليَّة، لم نجد أيَّ سجلات تشير إلى أي حوادث تتعلق بسليمان العبيد.. لنتمكن من التدقيق، نحتاج إلى مزيد من التفاصيل».وكان قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وجَّه رسالة نارية بعد وفاة سليمان العبيد، نجم منتخب فلسطين السابق لكرة القدم.

وأعاد صلاح، نشر منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، عن وفاة لاعب فلسطين سليمان العبيد، وعلق قائلًا: «هل يمكن أنْ تخبرونا كيف مات؟ وأين؟ ولماذا؟».

