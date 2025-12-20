ميدالية ذهبية للسودان في بطولة شرق أفريقيا للكاراتيه

حقق البطل السوداني عمر خالد (وزن 60 كجم) الميدالية الذهبية صباح اليوم في بطولة شرق أفريقيا للكاراتيه المقامة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أداء متميز ومنافسات قوية، تمكّن خلالها من التفوق على خمسة منافسين، وحسم النهائي أمام المرشح الإثيوبي .

وأهدى الكوتش أسامة رافع، مدير أكاديمية الاتحاد لتعليم الكاراتيه، هذا الإنجاز للشعب السوداني، مؤكداً أن الفوز يمثل رسالة أمل وفرح في ظل الظروف الراهنة.

وقال إن اللاعبين والبعثة تعاهدوا على رفع اسم السودان عاليًا، معربًا عن فخره بتزامن هذا الإنجاز مع احتفالات البلاد الاستقلال.

وأشاد رافع بالدور الكبير الذي اضطلعت به وزارة الشباب والرياضة الاتحادية في دعم ومتابعة المشاركة، مثمنًا اهتمام وزير الشباب والرياضة وإسناد وكيل الوزارة الذي أسهم في تهيئة الأجواء وتذليل العقبات أمام البعثة، إلى جانب جهود اللجنة الأولمبية السودانية والاتحاد السوداني للكاراتيه في الإعداد والتنظيم.

كما ثمّن الدعم والمساندة التي قدمتها ولاية نهر النيل، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود الرسمية كان له الأثر المباشر في تحقيق هذا الإنجاز.

ويشارك السودان في البطولة بثلاثة لاعبين في أوزان مختلفة، وتستمر المنافسات حتى 23 ديسمبر الجاري، وسط آمال بمزيد من النتائج المشرفة للرياضة السودانية.

سونا