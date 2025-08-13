لا.. عمرو دياب يسبح مع أصدقائه بشورت أحمر.. شاهد!

ظهر النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي بصحبة عدد من أصدقائه وهو يسبح ويستمتع بالأجواء الصيفية الخلابة.والتقطت عدسات الكاميرا الهضبة أثناء خروجه من البحر مرتديا شورت أحمر.

كان الهضبة عمرو دياب قدم حفلا ناجحا ضمن مهرجان العلمين ووجه الشكر لفريق عمل ألبومه الجديد ابتدينا، وذلك خلال حفله فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة، المقامه حاليا على مسرح u arena.

كما وجه عمرو دياب الشكر للملحن عمرو مصطفى تحديدا بعد ان عاد للتعاون معه مرة أخرى، فى ألبومه الأخير “ابتدينا”.

وقال عمرو دياب: “أنا عايز أوجه الشكر لصديقي وحبيبي عمرو مصطفى، لأن بقالنا سنين مشتغلناش مع بعض، وهو اشتغل معايا الألبوم ده في خطفونى، وبخصه بالشكر”.

ولاقت أغنية “خطفوني” للنجم عمرو دياب اشادة كبيرة، وهو من كلمات تامر حسين، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور، وتم تصوير الكليب في الساحل الشمالي، تحت إشراف المخرج طارق العريان.

صدى البلد