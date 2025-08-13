كسلا.. عرض عسكري جاب طرقات المدينة احتفالاً بعيد الجيش

جانب من إحتفالات الفرقة الحادية عشرة مشاة بالذكرى الحادية بعد السبعين (لعيد الجيش) .. حيث أقامت بمدينة خشم القربة في ولاية كسلا صباحا عرضا عسكريا جاب طرقات المدينة وساحاتها في موكب تقدمه قائد الفرقة وبمشاركة قادة التشكيلات والوحدات والضباط وضباط الصف والجنود والمستنفرين وسط حضور جماهيري غفير تفاعل بحماس مع فقرات الإحتفال والعروض العسكرية لقدرات القوات المسلحة المختلفة ، وسط هتاف الجماهير رافعين شعار “جيش واحد شعب واحد” .. خشم القربة – ١٢ أغسطس ٢٠٢٥م .

شاهد: الفيديو:

إعلام القوات المسلحة