رئيس مجلس السيادة القائد العام يؤكد أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية، بما يعزز من المصالح المشتركة ويدعم مسار تلك العلاقات لتحقيق الأهداف العليا للسودان.

جاء ذلك خلال وداعه اليوم سفراء السودان لدى ،كل من جمهورية مالي السفير خالد شكري، وجمهورية زمبابوي السفير إبراهيم الشيخ ، وجمهورية جنوب أفريقيا، السفير عثمان أبوفاطمة وجمهورية فنزويلا، السفير الهادي الصديق .

وقال سفير السودان لدى مالي في تصريح صحفي إن السفراء إستمعوا لتوجيهات ثرة من رئيس مجلس السيادة من شأنها دعم مسار علاقات السودان الخارجية، وتقوية آفاق التعاون المشترك. لاسيما في في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وأضاف إن هذه التوجيهات تهدف لخدمة مصالح السودان وشعبه مع دول الجوار الإفريقي ودول أمريكا اللاتينية.