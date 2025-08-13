الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة : شرطة ولاية الخرطوم نفذت “١٥” طوقاً أمنياً واستردت “٢٦٣٥٦” من ممتلكات المواطنين المنهوبة

كشف العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة في تصريح *للمكتب الصحفي للشرطة* أن شرطة ولاية الخرطوم بإسناد من القوات المسلحة وجهاز المخابرات في إطار العمل الأمني المشترك قامت بتنفيذ ١٥ طوقاً أمنياً بمحليات الولاية المختلفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن توقيف ٦٢٢ متهماً وإسترداد ما بلغت جملته ٢٦٣٥٦ من ممتلكات المواطنين المنهوبة

(٧٤٧٢ أجهزة كهربائية / ١٠٢ جهاز لابتوب / ٢١٠ مولد كهربائي/ ٣٩٥ موتور مياه / ٣٣٥ ماكينة تصوير/ ٩١٧ دراجة نارية / ٣٤ ركشات / ٥٧٦ اسطوانة غاز / ١٥٦٩٣ أخرى)

بينما بلغت جملة الأسلحة المضبوطة ٣١٤ قطعة متنوعة و ١٤٦٠٠ من ذخائر الأسلحة بالإضافة لضبط ٢٦٤٥ رأس من مخدر الحشيش و ١٦١٦ من الحبوب المخدرة و ١٨٢٢ شريط حبوب مخدرة و كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المخالفة للمواصفات