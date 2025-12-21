قوات الدفاع المدني بالبحر الاحمرتنجح في انقاذ حياة مواطن من الغرق أثناء تنفيذ حملة لمكافحة نواقل الأمراض في البحر الأحمر

تمكنت قوات الدفاع المدني بمدينة بورتسودان ، اليوم، من إنقاذ مواطن كاد أن يغرق أثناء تنفيذ حملة ميدانية لمكافحة نواقل الأمراض من داخل مياه البحر الأحمر.

وبحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة الميدانية، فإن فرق الدفاع المدني كانت تؤدي مهامها الروتينية في إطار جهود الوقاية من نواقل الأمراض ، حينما لاحظت وجود شخص في حالة غرق وعلى الفور، تحركت وحدة الإنقاذ البحري وتمكنت من السيطرة عليه وإخراجه إلى بر الأمان، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع.