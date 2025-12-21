إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار تضبط (490) قندول بنقو في عمليتين منفصلتين بسنجة

في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الجريمة وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار من ضبط كميات كبيرة من مخدر (البنقو) في عمليتين أمنيتين منفصلتين بمحلية سنجة.

وأوضحت الإدارة أن العملية الأولى أسفرت عن ضبط المتهم (أ.ع.ز) وبحوزته عدد (75) قندول بنقو، وذلك عقب توفر معلومات دقيقة تفيد بنشاطه في ترويج المخدرات. وبعد الرصد والمتابعة اللصيقة، تم ضبط المتهم داخل منزله وبحوزته المعروضات، إلى جانب دراجة نارية واحدة نوع (GN) وتم فتح بلاغ في مواجهته بقسم شرطة السوق الشعبي – سنار تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم يُعد من أخطر مروجي مخدر البنقو بولاية سنار، كما تبيّن أنه من الهاربين من سجن الهدي بولاية الخرطوم، وصادر بحقه حكم سابق بالسجن لمدة عامين.

وفي ذات السياق، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع أفراد الشرطة العسكرية بالفرقة 17 مشاة من ضبط المتهم (س.ح.ع) وبحوزته عدد (415) قندول بنقو، وذلك عند مدخل مدينة سنجة وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بقسم شرطة محلية سنجة تمهيدًا للمحاكمة.

من جانبه، أكد المقدم شرطة/ السر محي الدين عباس مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لجهود ويقظة منسوبي الإدارة، وتعكس حرصهم الكبير على مكافحة الجريمة وتجفيف منابع المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها المتعددة. وأوضح أن هذه العمليات تأتي ضمن ختام خطة العام 2025م، وكذلك في إطار ختام فعاليات وإحتفالات اعياد الشرطة السودانية والعربية، وإحتفالات شرطة ولاية سنار بالعيد الحادي والسبعين للشرطة السودانية

واختتم مدير مكافحة المخدرات بالولاية بالتأكيد على إستمرار جهود الإدارة في محاربة المخدرات بكل أشكالها، متمنيًا أن يعم الأمن والإستقرار ربوع الولاية.

وكل عام والشرطة بخير.

سونا