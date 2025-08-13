والي البحر الأحمر يجتمع بالمنظمات بشأن الداخليات الطلابية

كشفت عدد من المنظمات العاملة في البلاد عن وضع خطة لصيانة المدارس بولاية البحر الأحمر، مؤكدة دعمها لمشاريع العودة الطوعية للنازحين إلى ولاياتهم في الخرطوم والجزيرة، القادمين من ولايات الشرق الثلاث.

وعقد والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، اجتماعًا بمكتبه الثلاثاء، مع ممثلي عدد من الجهات الدولية، من بينها: الأمم المتحدة للمرأة، منظمة اليونسيف، برنامج الغذاء العالمي، الائتلاف السوداني للتعليم للجميع، وهيئة الأمم المتحدة. وقد أكدت هذه المنظمات دعمها للداخليات الخاصة بالطلاب والطالبات في محليات الولاية.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، قال الأستاذ ناجي منصور الشافعي، المدير العام للائتلاف السوداني للتعليم للجميع، إن الاجتماع تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية، من بينها مشروع الداخليات للبنات والبنين في المحليات التسع بولاية البحر الأحمر، ودعم هذه الداخليات من خلال المنحة التي ستقدمها منظمة اليونسيف للمعلمين.