بدء ورشة الروابط العائلية ولم الشمل المجتمعي بالولاية الشمالية

بدأت بدنقلا حاضرة الولاية الشمالية الورشة التدريبية في مجال الروابط العائلية ولم الشمل المجتمعي والتي تنظمها جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية الشمالية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصلبب الأحمر وتستهدف الورشة التي تستمر لمدة يومين عددا من المتطوعين بمحليات دنقلا والدبة ومروى وحلفا وعددا من المنظمات والعاملين في مفوضية العون الإنساني.

وأكد مفوض مفوضية العون الانساني بالشمالية دكتور عبد الرحمن علي خيري لدى مخاطبته فاتحة أعمال الورشة أهمية مثل هذه الورش فى معالجة أوضاع المفقودين والنازحين والمأسورين بالمحليات المعنية، معلنا عن تبني المفوضية للاحتفال باليوم العالمي للمفقودين الذي يوافق الثلاثين من الشهر الجاري .