الدقير .. الجلوس إلى طاولة التفاوض ليس خيانة

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن البحث عن السلام ليس مذمة والجلوس إلى طاولة التفاوض ليس خيانة كما يصور دعاة استمرار الحرب.

وأضاف في تدوينة على ” فيسبوك” : “على خلفية الخبر المتدوال عن رحلة البرهان إلى سويسرا، فإن المهم حقاً هو توفر إرادة السلام الجادة لدى جميع الأطراف، والتقاء أوسع قاعدة سياسية واجتماعية على دعم أي خطوة نحو إيقاف الحرب”.

وأشار إلى أن الحل السياسي السلمي ليس ترفاً ولا شعاراً عابراً، بل هو المطلب العاجل لخلاص السودانيين من الكارثة الإنسانية.

العربية السودان